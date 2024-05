Kein Machtkampf! Bosse sehen Austria auf gutem Weg

Großaufgebot am Verteilerkreis: Austria-Wien-Präsident Kurt Gollowitzer, Finanzvorstand Harald Zagiczek und Sportvorstand Jürgen Werner haben am Montag der letzten Saison-Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten vor der Sommerpause ihre Aufwartung gemacht. Neuigkeiten in Sachen Stadion oder Trainer hatte das Trio allerdings nicht im Gepäck. Stattdessen wurde eine wohlwollende Bilanz gezogen, man sei sportlich und wirtschaftlich auf dem richtigen Weg, erklärte Werner.