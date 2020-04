Leitungsgegner ärgern sich über „falsches Spiel“

„Wir fühlen uns überfahren. Sämtliche Tricks werden hier ausgespielt“ – Franz Fuchsberger, Vereinsobmann der „Fairkabler“ ist sauer. Er und seine Kollegen haben sich Donnerstag in aller Früh am Heuberg in Koppl den Arbeitern des Netzbetreibers APG in den Weg gestellt. Zuerst hatten sie auch die Polizei auf ihrer Seite, denn auf der Gemeindestraße gilt eine Gewichtsbeschränkung – der tonnenschwere Lkw, der für Arbeiten an Zufahrtsstraßen einen Bagger geladen hatte, durfte also nicht weiter.