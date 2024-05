Horner übt Kritik: „Jeder weiß um die Situation“

Was bis vor 30 Jahren noch gut funktioniert habe, passe nicht mehr in die heutige Zeit, kritisiert Horner die aktuelle Rennstrecke in Monaco. Deshalb gebe es auch immer wieder Stimmen, die einen Verbleib der Formel 1 im Fürstentum bezweifeln. Jetzt gelte es, die richtigen Veränderungen in Angriff zu nehmen.