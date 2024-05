Kendall Jenner schockt ihre Mutter bei Fashionshow

Seit dieser Woche sind auf Disney+ wieder neue Folgen der Serie „The Kardashians“ zu sehen, in der die berühmte Reality-TV-Familie zeigt, was in den letzten Monaten in ihrem Leben passiert ist. Sie enthüllten in der ersten Folge, dass Model-Tochter Kendall Jenner bei einer Modenschau von Victoria Beckham in Paris dermaßen umgestylt war, dass ihre Mutter Kris Jenner sie nicht erkannte.