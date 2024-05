Abschiede mit Würde, Tränen und kalter Ignoranz

Mit seinen beiden Kindern an den Armen führte er die Mannschaft aufs Feld, bekam vom Klub eine Fotocollage überreicht, in der Kurve feierten ihn die Fans – der Abschied von Admiras Kapitän Stephan Zwierschitz am Montag im Zweitligaspiel gegen die Vienna war ein wahrlich würdiger. Nach insgesamt neun Jahren und 267 Partien für die Südstädter hörte der Defensivallrounder auf die Signale seines Körpers, beendet seine Profikarriere, macht schaumgebremst im Unterhaus als Spielertrainer in seiner Heimatgemeinde Sommerein weiter. „Je näher das Ende rückte, umso schwieriger wurde es“, denkt der 33-Jährige an die letzten Wochen zurück.