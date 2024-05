Bei Fasnacht junger Tirolerin in den Popo gezwickt

Für weitere Zeugen vertagt

„Wir kommen aus einem sehr guten Elternhaus. Ich würde nicht einmal meiner Freundin in der Öffentlichkeit auf den Hintern hauen“, verteidigte sich der 48-Jährige. Auch an einen Tumult mit Polizisten und dass einer der beiden Brüder einen Beamten in Zivil beschuldigt haben soll, der Po-Grapscher gewesen zu sein, konnten oder wollten sie sich nicht erinnern.