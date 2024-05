Illegale Ausfahrt: Jugendliche (14, 15) verletzt

Um halb neun am Montagabend waren die beiden Jugendlichen gemeinsam am Motorrad unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Der 14-Jährige am Lenker, der 15-Jährige als Beifahrer. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet der junge Lenker auf der Enzelsdorfer Straße auf das Bankett und prallte gegen eine Leitschiene. Der 14-Jährige wurde dabei über die Leitschiene geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.