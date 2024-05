Tonnenschwere Arbeiten an der Tegetthofbrücke

Bei den Arbeiten an der Tegetthoffbrücke, die in Graz über die Mur führt, ist Sonntagfrüh ein spektakulärer Meilenstein bewältigt worden. Ab 7 Uhr wurde von zwei Kränen ein 320 Tonnen schweres Brückenteil eingehoben. Bis das 64 Meter lange, drei Meter hohe und sechs Meter breite Teil platziert war, dauerte es fast zwei Stunden, teilte die Holding Graz am Sonntag mit.