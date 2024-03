Lkw baumelt von Brücke: Fahrerin per Seil gerettet

In den Unfall am Freitag auf der George Rogers Clark Memorial Bridge, die die Stadt Louisville im US-Bundesstaat Kentucky mit Süd-Indiana verbindet, waren drei Fahrzeuge verwickelt. Eine verletzte Person konnte sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Rettung der involvierten Lkw-Fahrerin gestaltete sich jedoch wesentlich aufwändiger.