Geheimtipp Jagerhütte am Südhang des Venet

Jetzt spaziert man auf dem Fahrweg, der im Wald sanft ansteigt, weiter nach oben. In einer Linkskehre geht es vorbei an der Talstation des Sessellifts, der an sich zum Krahberg am Venet hinauffahren würde. Wann er wieder den Betrieb aufnehmen wird, wissen nur die neuen Investoren der Venetbahn. Uns nützt er heuer jedenfalls nichts.