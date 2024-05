Smiley soll für mehr Sicherheit im Verkehr sorgen

Lächeln mit Wirkung

Nun kommen weitere zehn Tempoanzeigen zum Einsatz. Je zwei wurden in Egelsee, Gneixendorf, Krems-Süd, Lerchenfeld und je eine in der Mitterau und in Weinzierl montiert. „Runter vom Gas!“ heißt es also, sollte ein trauriges Gesicht angezeigt werden. Erscheint hingegen ein lachender Smiley, ist die Geschwindigkeit in Ordnung. „Es freut mich, dass wir diese bewusstseinsbildende Maßnahme für mehr Verkehrssicherheit nun in allen Kremser Stadtteilen umsetzen konnten“, betont Alexandra Ambrosch, Stadträtin für Mobilität.