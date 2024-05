Verkehrsfuchs warnt Kinder vor tödlichen Gefahren

Verkehrsfuchs „Toni“ knüpft damit nahtlos an das „kleine Straßen 1x1“, das bereits in den vergangenen Jahren ein ähnliches Thema in den Fokus rückte. Frühzeitige Verkehrserziehung sei entscheidend für ein sicheres Unterwegssein im Straßenverkehr, so der für Mobilität zuständige FPÖ-Landesvize Udo Landbauer.