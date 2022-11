Wie man in Krems wilden Rasern den Kampf ansagt

Bereits 85 Menschen sind in Niederösterreich in den ersten zehn Monaten dieses Jahres bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Zehn mehr zu diesem Zeitpunkt als im Vorjahr. Dies zeigt eine traurige Statistik des Verkehrsclubs (VCÖ) - die Krone berichtete. Hauptursache dafür ist zu schnelles Fahren. Und auch in Krems stellen Raser ein Problem dar.