Korb für Bayern! Nagelsmann bleibt DFB-Coach

Der DFB verkündete am Freitag – 56 Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14. Juni in München – die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 36-Jährigen bis 2026. Nagelsmann wird damit nicht zum FC Bayern München zurückkehren, zumindest nicht so bald. Beim deutschen Rekordmeister war er als heißer Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel gehandelt worden, mit dem die Bayern die Zusammenarbeit am Saisonende vorzeitig beenden. Die Münchner müssen sich nun etwas einfallen lassen. Roberto De Zerbi von Brighton dürfte nun das Top-Ziel sein.