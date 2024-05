Endstation Grenze: Geschichte per E-Bike erkunden

Fischer in Ungarn in Haft

Die ganze Tragweite des politischen Diktats bekamen oft auch Fischer aus Mörbisch am eigenen Leib zu spüren. „Auf dem Neusiedler See kam es immer wieder zu Zwischenfällen. Im März 1953 wurden vier Petrijünger von ungarischen Grenzsoldaten festgenommen. Ein Burgenländer, der sich gewehrt hat, war schwer verletzt worden“, ist den geschichtlichen Aufzeichnungen zu entnehmen. 42 Tage saßen die Fischer in Haft.