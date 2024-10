Olivenbäume für die Parndorfer Platte als Versuch

„Die Bodenbedingungen wären ideal, weil Olivenbäume sich auf denselben Böden wohlfühle, auf denen auch Wein gedeiht“, erklärt Markus Fink, der wissenschaftliche Leiter der Agro Rebels. Bis zu zehn Grad Minus sei es für die mediterranen Pflanzen auch kein Problem, weiß Fink. Darüber hinaus, könnte es aber schwierig werden. In Gattendorf wurden auf 2000 90 Olivenbäume gesetzt. Verschiedene Sorten sollen zeigen, welche sich hier am wohlsten fühlen. Drei Jahre soll das Projekt dauern, dann will man sagen können, ob Olivenanbau die Zukunft der nachfolgenden Landwirte sein kann.