„Eyetracking“: Brille trifft Partner-Vorhersagen

Haben Sie schon einmal bei sich selbst beobachtet, wo ihr Blick in der „Krone“, auf krone.at oder in den Regalen im Supermarkt als Erstes hinfällt? Sogenanntes Eyetracking beschäftigt sich mit derartigen Fragen. In der wissenschaftlichen Methode wird verfolgt, wohin der Mensch mit seinen Augen schaut, während er Bilder, Videos oder seine Umwelt betrachtet. Konkret wird untersucht, welche Teile eines Bildes oder einer Szene die Aufmerksamkeit einer Person auf sich ziehen und wie lange sie dort verweilt.