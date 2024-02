Sturm und GAK packen im Stadion jetzt gemeinsam an

Die Merkur Arena in Graz-Liebenau macht sich bereit für ein brandheißes Fußball-Frühjahr, in dem ihre „Hausherren“ große Ziele verwirklichen wollen: Auf Sturm warten spannende Spiele in Europacup und Meisterschaft. Zumindest siebenmal treten die Blackies nach dem Pokal-Viertelfinale noch in der Meisterschaft in Liebenau an und zumindest einmal in der Conference League. Zweitliga-Winterkönig GAK hofft, nach dem neunten Liebenau-Auftritt, dem Derby gegen Kapfenberg, am 25. Mai den heißersehnten Bundesliga-Aufstieg feiern zu dürfen.