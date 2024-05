Neuer Verein half Kröten bei „Liebeswanderung“

In mehr als 200 Stunden sorgten die Helfer mit Kübeln bei jedem Wind und Wetter dafür, dass die Amphibien die stark befahrenen L…75 sicher überqueren konnten. Weil das Einsammeln der Tiere in der Dämmerung stattfand, stellte die Straßenmeisterei Lichtkegel bereit. Da die Tierretter auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes tätig waren, mussten sie eine Sprengstoff- und Sicherheitsbelehrung des Heeres absolvieren. „proNatur“ will den Naturraum um Allentsteig schützen, die „Krone“ berichtete. Dafür ist der aber auf Helfer und finanzielle Unterstützung angewiesen.