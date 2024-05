30 Kämpfer boxten für die Tiroler Frauenhäuser

„Das Charity-Boxen war eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der der Kampf gegen Gewalt an Frauen den ganzen Abend in den Mittelpunkt gestellt wurde“, freut sich Gabi Plattner, Leiterin der Tiroler Frauenhäuser über den Erfolg der Veranstaltung. Zu Recht, denn innerhalb eines Abends durfte sie sich über einen Scheck in Höhe von 15.270 Euro für ihre Einrichtung freuen.