ÖSV-Chefin: „Wir haben Hirscher vieles angeboten“

„Wir haben ihm vieles angeboten“, so Stadlober im ORF-TV-Interview. „Man wollte ihn natürlich halten. Aber man muss den Wunsch auch respektieren, dass er für Holland starten will und wahrscheinlich ist es so, dass er diese Individualität, die er leben möchte, im niederländischen Ski-Verband besser ausleben kann.“