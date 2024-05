Tiroler Gasversorger senkt den Preis um 40 Prozent

Gas wird über Deutschland bezogen

Der im Zuge des Ukraine-Krieges zusätzlich angeschaffte Gasspeicher bleibe bestehen und sei mit mehr als 95 Prozent gut befüllt. „Das in Tirol eingesetzte Gas wird über Deutschland bezogen. Durch die Anbindung an das deutsche Versorgungsnetz ist seit September 2022 das in Tirol bei Tigas ankommende Gas praktisch unabhängig von russischen Gaslieferungen und entspricht somit den Plänen der EU, bis 2027 frei von russischem Gas zu sein“, erläuterte dazu der technische Geschäftsführer Georg Tollinger.