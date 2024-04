Nicht nur rot | Nächstes Fettnäpfchen

Nächstes Fettnäpfchen. Unterdessen kämpfen die Blauen mit ihrer eigenen Vergangenheit. Auch wenn die aktuellen Untersuchungen der Staatsanwaltschaft wegen Bestechung, Bestechlichkeit sowie Untreue letztlich im Sand verlaufen sollten, auch wenn es für Parteichef und Volkskanzler-Anwärter Herbert Kickl kommende Woche im Parlaments-U-Ausschuss ungemütlich werden könnte – es nährt sich der Verdacht, dass Blaue, wenn sie in Regierungsverantwortung geraten, ja wenn sie aus den Futtertrögen der Macht naschen dürfen, sich nicht selten auch überfressen. Doch wenn man die aktuellen Umfragen betrachtet und ihnen Glauben schenkt, dann stoßen sich viele FPÖ-Sympathisanten daran kaum. Und was wäre heute über die Türkis-Schwarzen zu sagen? Nach allem, was allein in den letzten Wochen bei der ÖVP schief gegangen ist: Das nächste Fettnäpfchen kommt bestimmt. Vielleicht sogar heute schon?