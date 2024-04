Unfall auf Fernpassstrecke fordert zwei Verletzte

Der 89-jährige italienische Autolenker fuhr am Sonntag gegen 13.20 Uhr auf der B179 in Richtung Süden. Am südlichen Ende des Tunnels im Gemeindegebiet von Nassereith (Bezirk Imst) geriet er plötzlich aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wobei sein Auto die Tunnelwand touchierte.