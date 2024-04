Stöger: „Rangnick braucht das nicht für sein Ego!“

„Er will in Deutschland zeigen, was ...“

Stöger weiter: „Klar, Bayern München ist eine große Geschichte. Aber bei allem, was ich in den letzten Monaten so vernommen habe, habe ich schon das Gefühl, dass ihm der Job richtig taugt und, dass er vor allem in Deutschland zeigen möchte, was mit österreichischen Kickern möglich ist. Das ist natürlich eine coole Geschichte für alle, aber er braucht seinen Marktwert nicht zu heben. Er ist ein erfolgreicher Trainer, das braucht er für sein Ego nicht. Also ich glaube, dass er bleibt und hoffe, dass wir eine ordentliche EM spielen “