„Ein Abgang von Rangnick würde uns sehr leidtun“

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick offenbarte am Mittwoch am Rande einer Sitzung des Österreichischen Fußballverbandes (ÖFB) in Wien, dass er bereits konkrete Gespräche mit Bayern München führt. Indizien deuten auf seinen Wechsel hin, der Deutsche will zeitnah eine Entscheidung fällen. Verbands-Präsident Klaus Mitterdorfer hofft auf seinen Verbleib.