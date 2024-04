EU-Kommission leitet Verfahren gegen TikTok ein

Nicht nur in den USA, wo ein Verbot droht, sieht sich die Online-Plattform TikTok mit Schwierigkeiten konfrontiert, nun hat auch die EU-Kommission ein Verfahren gegen die App eingeleitet. Es soll geprüft werden, ob der chinesische Konzern Bytedance mit der App TikTok Lite die psychische Gesundheit von Minderjährigen gefährdet und damit gegen EU-Regeln verstößt, wie die Kommission am Montag in Brüssel mitteilte.