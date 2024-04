TikTok sieht Meinungsfreiheit in USA gefährdet

Das US-Repräsentantenhaus hatte am Samstag TikTok ein Ultimatum für die Loslösung von ihrem chinesischen Mutterkonzern ByteDance gestellt. Wenn dies nicht geschieht, soll TikTok in den USA aus den App-Stores von Apple und Google verbannt werden, hieß es in der Vorlage. Der Senat muss ihr noch zustimmen, damit sie in Kraft treten kann.