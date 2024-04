Österreich sitzt im Tief fest: Schneebruch droht

Heftiger Schneefall in Salzburg und OÖ

Bereits in den vergangenen Tagen ist es in einigen Bundesländern zu neuerlichem Schneefall gekommen. Beispielsweise sorgten die winterlichen Bedingungen in Salzburg für zahlreiche Unfälle und Einsätze auf den Straßen. Auch in Oberösterreich waren einige Orte von einer durchgehenden Schneeschicht bedeckt.