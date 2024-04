LIVE ab 20.30 Uhr: BW Linz trifft auf SCR Altach

„Analyse hat bestätigt, was ich im Spiel für ein Gespür hatte!“

Bei einem Plus von acht Punkten auf Schlusslicht Austria Lustenau können sich die Altacher beruhigt nach oben orientieren. Mit Rang 2 wäre möglicherweise noch die Teilnahme am Europacup-Playoff der Liga verbunden. Um sich darauf noch berechtigte Hoffnungen machen zu dürfen, muss allerdings eine Leistungssteigerung her. Coach Joachim Standfest hatte seine Spieler nach der Partie am Samstag in der Kabine gleich mit einigen Sachen konfrontiert, die ihn gestört hatten. „Die Analyse hat dann bestätigt, was ich im Spiel für ein Gespür hatte“, sagte der Steirer am Montag.