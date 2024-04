„Tour de Steiermark“: Sportlich durchs Land

Die steirische Bewegungsrevolution, die größte derartige Initiative, die es in Österreich je gegeben hat, wurde im letzten Sommer gestartet. Mit dem Ziel, die Steirer zu mehr Alltagsbewegung zu motivieren und ihnen so mehr gesunde Lebensjahre zu bescheren. Diesmal brachte die Initiative vom Gesundheitsfonds Steiermark und den Sportdachverbänden (Askö, Asvö und Union) Alltagsbewegung in die Südoststeiermark.