„Unser Publikum ist einzigartig in Österreich!“

Auf die Fans ist Verlass

Die Volleyballer haben in den letzten beiden Jahren eine richtige Euphorie entfacht. Das gipfelte heuer mit jeweils zweiten Plätzen in der Liga und im Cup. „Das war unglaublich! Wir haben einen Schnitt von rund 750 Zuschauern – in diesem Sport ist das in Österreich einzigartig. Wir werden auch erst in ein paar Wochen realisieren, was heuer alles passiert ist“, schwärmt Hirczy.