Wegen Sainz-Unfall: Aston Martin legt Protest ein!

Warum durfte Sainz weiterfahren?

Danach legte Aston Martin wegen des Lapsus von Sainz Protest gegen das Ergebnis des Qualifyings ein. Es geht um die Einhaltung von Artikel 39.6 des Sportlichen Reglements. Darin heißt es, dass jeder Fahrer, dessen Fahrzeug während des Qualifying oder des Sprint-Qualifying auf der Strecke stehen bleibt, an dieser Session nicht mehr teilnehmen dürfe. Der Protest bezieht sich also darauf, dass der Spanier weiter am Qualifying teilnahm, obwohl er in Q2 eine rote Flagge ausgelöst hatte.