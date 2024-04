Zum Jubiläum gab‘s „einen extrem wichtigen Sieg“

Der FAC durfte nach drei Spielen mit nur einem Punkt wieder jubeln, ist nach dem 2:0-Sieg in Bregenz (Trainer-Rückkehrer Regi Van Acker saß beim Heimteam bereits unterstützend auf der Bank) Vierter in der 2. Liga. „Erste Halbzeit war überragend mit dem Ball. Zweite war komplett anders, da waren wir überragend gegen den Ball“, lobte Coach Mitja Mörec, der bei seinem 100. Einsatz an der Seitenlinie des FAC alle drei Punkte mitnehmen durfte. „Es war ein extrem wichtiger Sieg, das haben sich die Spieler sehr verdient.“