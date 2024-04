14-jährige Grazerin soll Serien-Ladendiebin sein

Jugendliche geständig

Bei der Einvernahme zeigte sich die Jugendliche umfassend geständig und gab an, bereits seit der Volksschule immer wieder Ladendiebstähle in verschiedenen Einkaufszentren in Graz und Graz-Umgebung begangen zu haben. Sie habe sich dadurch selbst versorgen wollen, da sie kein Taschengeld bekommen habe. Die letzten Wochen habe sie in Toilettenanlagen von Einkaufszentren genächtigt und tagsüber die Schule besucht.