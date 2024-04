Frau nach Auffahrunfall mit drei Pkw im Spital

Die 54-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr in einer Kolonne auf der B171 in Richtung Norden und bewegte sich wegen des starken Verkehrsaufkommen nur langsam. Aus bisher noch unbekannter Ursache krachte sie dann in den vor ihr fahrenden Pkw eines 42-jährigen Österreichers, der wiederum in das Auto vor ihm geschoben wurde. Darin saßen ein 43-jähriger Deutscher und seine gleichaltrige Beifahrerin.