Rapid: Zum Trilogie-Start kein volles Risiko

„Das ist eine spezielle Situation. Aber wir gehen in die Partien, als gäbe es kein Cupfinale.“ Routinier Max Hofmann hat in seinen elf Jahren als Rapid-Profi schon viel erlebt – das noch nicht: drei Duelle gegen Sturm, „unterbrochen“ vom Liga-Hit um Platz drei gegen den LASK, gekrönt vom Pokal-Showdown am 1. Mai am Wörthersee – alles binnen zwölf Tagen!