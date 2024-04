Burgstaller fraglich! Rapid hat Personalsorgen

In Graz könnte eine in jedem Feldspieler-Segment umgebaute Rapid-Elf auflaufen. Hinter Stürmer Guido Burgstaller stehe wegen Problemen im Hüftbereich ein „Fragezeichen“, sagte Klauß. Wie die gesperrte Mittelfeld-Konstante Nikolas Sattlberger fällt auch Leopold Querfeld aus, bei dessen Innenverteidiger-Partner Terence Kongolo werde es mit einem Einsatz ebenso „sehr eng“. Der Niederländer habe Flüssigkeit im Sprunggelenk. Das mache die Sache nicht dramatisch, aber „sehr schmerzhaft“. Mit Martin Moormann (Sprunggelenk) fehlt eine weitere Defensivoption, Thorsten Schick ist ebenfalls kein Thema. Nenad Cvetkovic spielt hingegen nach einem perfekten Genesungsprozess am Freitag erstmals bei Rapid II.