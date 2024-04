SK Sturm Graz gegen SK Rapid – ab 19.30 Uhr LIVE

„Die Fakten sind einfach, dass diejenigen, die das meiste Geld haben, in der Liga Erster und Zweiter sind – wie in jeder (anderen) Liga“, sagte der Rapid-Betreuer. „Das ist etwas, wo wir in unseren Mitteln beschränkt sind, was aber okay ist. Das ist nicht traurig oder so, es ist die Realität.“ Sturm indes hätte sich durch regelmäßige Europacup-Teilnahmen nicht nur einen finanziellen Etat erspielt, der in hoher Spielerqualität („auch in der Breite“) mündete. Durch internationale Aufgaben würden Spieler auch sportlich extrem reifen, meinte Klauß.