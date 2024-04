Hedl-Blackout vor den Augen von Teamchef Rangnick

„Kein Vorwurf“

„Ich mache ihm keinen Vorwurf, er hat uns schon so viele Partien gerettet und ist für mich einer der besten Torhüter Österreichs. Er ist noch jung, wird daraus lernen“, stellte sich Kapitän Maximilian Hofmann im Anschluss an die Partie vor den grün-weißen Unglücksraben. Der bereits am Mittwoch im Rückspiel in Hütteldorf die Chance hat, seinen Fehler wieder gutzumachen ...