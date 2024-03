Zillertal: Angst, dass der Kollaps zum Alltag wird

19.000 Fahrzeuge in 24 Stunden im Schnitt

„Wir nutzen für die Baumaßnahmen verkehrsarme Zeiten, viele davon gibt es halt leider nicht mehr“, wollte LHStv. Josef Geisler (ÖVP) die Belastungen erst gar nicht schönreden. Im Schnitt nutzen 19.000 Fahrzeuge in 24 Stunden den Eingang in das Tal mit seinen 38.000 Einwohnern und rund 50.000 Gästebetten.