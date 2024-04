Wie sich Leseverhalten in Österreich verändert hat

Das Konzept. Bücher kaufen und verkaufen an einem Ort, schnell und ohne Aufwand – so lautet das Erfolgskonzept des innovativen Start-ups. Bookbot ist ein Secondhand-Online-Buchhandel und wurde 2019 von CEO Dominik Gazdoš gegründet. Mit seinem Konzept setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen der Nachhaltigkeit und der Wertschätzung gegenüber der Literatur.

So funktioniert es. Bookbot macht damit den Online-Buchhandel nachhaltiger und bringt hochwertige, gebrauchte Bücher wieder in den Umlauf. Kunden erleben auf der Verkaufsseite dabei absolute Bequemlichkeit. Verkäufer reichen lediglich ein Foto ihrer Bücher ein und Bookbot übernimmt den restlichen Prozess, in Wien sogar die Abholung in Form des „Book Boten“ (Booktaxi).

Die mittlerweile 350 Lager-Mitarbeiter bewerten den Zustand jedes einzelnen Buches, reinigen die Werke jeweils manuell und stellen so sicher, dass jedes Buch in seinem bestmöglichen Zustand angeboten wird. Im monatlichen Durchschnitt haben im Jahr 2023 mehr als 130.000 Bücher den Weg über Bookbot zu neuen Besitzer gefunden und insgesamt wurden seit der Gründung des Unternehmens mehr als 3 Millionen Bücher wieder in den Umlauf geschickt. Das Onlineangebot wird täglich um ca. 15.000 Bücher erweitert. Der internationale Dreh- und Angelpunkt ist das 5170 m2 große Lager in Prag.

Breite Auswahl. Der Bookbot E-Shop bietet Käufer -und Verkäufer eine benutzerfreundliche Plattform für einen schnellen und sicheren Versand- und Verkaufsprozess und gewährleistet dank ausführlicher Datenarbeit faire Verkaufspreise. Die breite Auswahl an Buch-Genres reicht von Klassikern, Bestsellern über alte Schätze und kultige Comics bis hin zu Fachpublikationen. Das junge Unternehmen ist in Österreich, Deutschland, der Tschechischen Republik und der Slowakei tätig.

Web.bookbot.at​

Auszeichnung. Bookbot erreichte 2023 eine Platzierung im renommierten Ranking „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2023“. Mit dem 10. Platz unter den 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Zentral-Europa, wurde Bookbot damit von Deloitte für die innovative Leistung und das dynamische Wachstum in der Technologiebranche ausgezeichnet.