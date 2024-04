Salzburger fälschte Abschlüsse für neuen Job

Lehrbriefe und Uni-Abschluss gefälscht

Im Detail geht es um das Abschicken von Bewerbungen an zwei Sportbekleidungsfirmen – zuerst Ende März, danach Mitte Oktober. Dabei legte der Salzburger (37) seiner Bewerbung gleich vier Lehrabschlussbriefe bei. Und reichte danach auch noch einen Hochschulabschluss via E-Mail nach. Die betroffenen Firmen riefen die Wirtschaftskammer zur Überprüfung der Abschlussurkunden – so kamen die Fälschungen auf.