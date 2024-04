Rakic in Vegas: Selbst Mike Tyson schaute vorbei

Dezent gezeichnet von der Niederlage gegen den Tschechen Prochazka schaut Aleks zwar, für ein Foto mit „Iron Mike“ reicht‘s aber allemal. Rakic durfte sich am Wochenende bei seinem Comeback-Kampf im Zuge des „UFC 300“ in Las Vegas über allerhöchste Prominenz im Publikum freuen. „Iron Mike“ Tyson wurde als bekennender MMA-Fan vom Veranstalter als Ehrengast eingeladen. Für Rakic lief der Kampf mit der Niederlage in Runde zwei nicht nach Wunsch, der Schmerz wurde aber einem persönlichen „Meet and Greet“ mit Tyson gelindert. Ein paar Worte wurden auch gewechselt. Und natürlich ein Pic für Insta fabriziert.