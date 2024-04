Traumurlaub im Falkensteiner Hotel Park Punat

Schon am Morgen von den ersten Sonnenstrahlen geweckt werden. Die Vögel zwitschern im Hintergrund, der Blick schweift aus dem Fenster und wandert an tiefgrünen Pinienbäumen vorbei, um am glitzernden Mittelmeer zum Liegen zu kommen. Tief durchatmen, das mediterrane Klima auf sich wirken lassen und ganz bewusst ankommen. Wer Urlaub auf einer Insel macht, muss wissen: hier laufen die Uhren etwas langsamer. Dem Alltag die Hektik nehmen und stattdessen der Entschleunigung des Insellebens Einhalt gebieten lassen – so kann man sich voll und ganz einlassen auf die Besonderheiten vor Ort, neue Plätze, Gerüche und das einzigartige Flair Kroatiens.