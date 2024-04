Aktionäre sollen Musks Milliardenpaket absegnen

Der US-Elektoautobauer Tesla will das von einem Gericht in Delaware gekippte Gehaltspaket von Firmenchef Elon Musk in Höhe von 56 Milliarden Dollar (rund 52,6 Milliarden Euro) von seinen Aktionären absegnen lassen. „Wenn es rechtlich ratsam ist, unterziehen wir das ursprüngliche Paket von 2018 einfach einer neuen Abstimmung“, hieß es am Mittwoch in einer regulatorischen Mitteilung von Tesla.