Jugendliche belästigen Badegäste in Grazer Bädern

Offenbar irregeleitete Jugendliche sorgen in der Steiermark wieder einmal für Ärger: Wie die „Krone“ erfuhr, gab es mehrere Vorfälle in Grazer Bädern. In der Auster in Eggenberg musste sogar die Polizei einschreiten, im Bad zur Sonne wurde eine Frau verletzt. Dabei hat die Freibad-Saison noch gar nicht begonnen.