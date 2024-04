Mann mit schweren Verbrennungen im Spital

Verbrennungen zweiten und dritten Grades

Der Mann wurde in Sicherheit gebracht und an die Wiener Berufsrettung übergeben. Mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades brachte diese den Verletzten in ein Spital. Die Feuerwehr löschte die Flammen rasch, kontrollierte die Nachbarwohnungen und war insgesamt etwa eine Stunde an Ort und Stelle.