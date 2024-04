Großbritannien half Israel bei seiner Verteidigung

EU spricht von „beispielloser Eskalation“

Die EU zeigte sich besorgt. „In dieser äußerst angespannten regionalen Situation kann eine erneute Eskalation in niemandes Interesse sein“, hieß es in einer vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell im Namen der 27 Mitgliedstaaten am Sonntag verbreiteten Erklärung. „Wir rufen alle Parteien auf, größte Zurückhaltung zu üben.“ Borrell berief zudem eine Dringlichkeitssitzung der EU-Außenminister für Dienstag ein. „Die EU verurteilt mit größter Entschiedenheit die iranischen Drohnen- und Raketenangriffe gegen Israel“, hieß es in der Erklärung weiter. „Es handelt sich um eine beispiellose Eskalation und eine Gefahr für die Sicherheit in der Region.“ Zugleich bekannte sich die EU laut der Erklärung zu ihrer „Verpflichtung für die Sicherheit Israels“.