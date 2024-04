ÖVP setzt Serie an Niederlagen auch am Inn fort

Zumindest ein bisschen freuen durfte sich Salzburgs angehender Bürgermeister Bernhard Auinger. Für die SPÖ gab es in Tirols Landeshauptstadt ein kleines Plus. Wie schon in Salzburg zeigte sich auch in Innsbruck, dass die Bäume für die FPÖ doch nicht von selbst in den Himmel wachsen. Paul Dürnberger verpasste in Salzburg den Einzug in die Stadtregierung, in Innsbruck hatten die Blauen große Hoffnungen auf den Einzug in die Stichwahl. Auch das gelang nicht.